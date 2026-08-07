Giorgio Locatelli si rasa i capelli a zero: il cambio look sorprende i fan

Giorgio Locatelli cambia look e si rasa i capelli a zero. Lo chef lombardo ha deciso di dire addio alla sua folta chioma in occasione dell’intervista rilasciata a “The Times”, che ha realizzato anche uno shooting. Il 63enne di Vergiate si è concesso alla stampa britannica per presentare la sua partecipazione a “Celebrity MasterChef Uk”, al fianco della critica gastronomica inglese Grace Dent. “Giudicatemi per il cibo non per il mio taglio di capelli”, ha detto il cuoco, che vanta due Stelle Michelin in carriera. I fan si sono subito scatenati sui social. C’è chi non l’ha presa affatto bene e ha scritto: “First reaction: shock”, “Giorgio i capelli noooooo”. Altri invece hanno decisamente apprezzato: “Ma stai benissimo!”, “Sempre figo”.