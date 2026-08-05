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mercoledì 5 agosto 2026

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Perez Hilton compie atti di autolesionismo su TikTok, il blogger ricoverato in ospedale

Perez Hilton compie atti di autolesionismo su TikTok, il blogger ricoverato in ospedale
Perez Hilton a Los Angeles, 10.08.2019 Photo by: Dave Starbuck/Geisler-Fotopress/picture-alliance/dpa/AP Images
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A dare l’allarme alcuni cittadini preoccupati dopo aver visto la live della celebrità americana

Il noto blogger americano Perez Hilton è stato ricoverato in ospedale dopo aver trasmesso in diretta su TikTok un video in cui compiva atti di autolesionismo. Lo riporta il Guardian. I servizi di emergenza sono intervenuti ieri sera davanti all’abitazione di Hilton a Miami a seguito della segnalazione di alcuni cittadini, preoccupati per averlo visto compiere il gesto via social sul suo account che è stato successivamente sospeso.

L’allarme arrivato alla polizia

L’ufficio dello sceriffo di Miami-Dade ha confermato l’intervento, senza citare esplicitamente Hilton, su un uomo che “trasmetteva in diretta sui social media atti di autolesionismo”. L’uomo, ha proseguito l’ufficio dello sceriffo, è stato “recuperato sano e salvo e trasportato dai vigili del fuoco di Miami-Dade in un ospedale locale, dove sta ricevendo le cure mediche necessarie”. I manager di Hilton, Dante Rusciolelli e Rebekah Kochan, hanno dichiarato in una nota a Tmz di essere “a conoscenza dei contenuti preoccupanti che circolano online riguardanti il nostro cliente, Perez Hilton. Al momento, non siamo riusciti a contattarlo direttamente, nonostante i nostri continui sforzi per raggiungerlo. La nostra principale preoccupazione sono la salute e il benessere di Perez, così come il benessere della sua famiglia. Fino a quando non avremo informazioni confermate, non faremo ulteriori speculazioni né rilasceremo ulteriori commenti. Apprezziamo la preoccupazione di tutti e chiediamo che la sua privacy venga rispettata in questo momento”.

Chi è Perez Hilton

Hilton, il cui vero nome è Mario Armando Lavandeira Jr., ha ottenuto la fama a metà degli anni 2000 grazie ai suoi commenti caustici sulle celebrità sul suo blog. La sua popolarità è poi diminuita e Hilton ha spostato i suoi interessi professionali verso i reality show e i podcast. A giugno ha annunciato di essersi trasferito con i suoi tre figli piccoli da Las Vegas a Miami.

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