Ariana Grande annuncia un lungo stop: ecco perché

Ultimo appuntamento a Londra il 1° settembre 2026, poi Ariana Grande si prenderà una pausa, ritirandosi dall’attività pubblica, a causa dell’intensa pressione cui è sottoposta. Ad annunciarlo i produttori di “Sunday in the Park with George”, lo show di Stephen Sondheim in programma al Barbican Theatre, a cui la 33enne avrebbe dovuto prendere parte, sempre nella capitale britannica, nel 2027.

“Sappiamo che non è stata una decisione facile, e la comprendiamo e la sosteniamo pienamente“, hanno annunciato i produttori della Empire street productions. Lo spettacolo, in ogni caso, non verrà cancellato e il nuovo cast verrà comunicato “a tempo debito”.

L’entourage di Ariana Grande, da parte sua, ha fatto sapere che l’artista “si allontanerà dalla scena pubblica dopo aver concluso l’Eternal Sunshine Tour. Non vede l’ora di concludere il tour in bellezza, in salute e con gioia, per poi prendersi una meritata pausa dal lavoro e dalle apparizioni pubbliche, che l’hanno esposta a un’incessante e continua attenzione da parte del pubblico“. Il riferimento sarebbe ai costanti commenti sul fisico e sullo stato di salute della cantante statunitense, che solo qualche giorno fa, il 31 luglio, ha pubblicato il suo ultimo album dal titolo “Petal”.

Chi è Ariana Grande

Nata a Boca Raton, in Florida, Stati Uniti, il 26 giugno 1993, Ariana Grande è diventata famosa da bambina come attrice su Nickelodeon prima di pubblicare il suo album di debutto, “Yours Truly”, nel 2013 (il primo di 13 dischi). Popstar di fama internazionale e artista a 360°, ha vinto tre Grammy Awards ed è stata nominata all’Oscar come migliore attrice non protagonista per l’adattamento cinematografico del musical “Wicked”. Inoltre, negli anni, ha ricevuto tre American Music Awards, due Billboard Music Awards, 13 Mtv Video Music Awards, un Brit Award, sette iHeartRadio Music Awards, nonché due nomination ai Golden Globe.