Taylor Swift si esibisce a sorpresa alla prima mondiale di “Toy Story 5”

Taylor Swift ha sorpreso il pubblico alla prima mondiale di “Toy Story 5” a Hollywood con un’esibizione dopo la proiezione. Swift ha cantato la sua nuova canzone “I Knew It, I Knew You”, scritta dal punto di vista del personaggio di “Toy Story”, Jessie, e si è unita a Randy Newman nell’esecuzione di “You’ve Got A Friend In Me”, la sua hit del primo film di “Toy Story” del 1995. Swift ha detto al pubblico che il nuovo film – con Tim Allen, Tom Hanks e Joan Cusack – è il suo preferito della serie. “Vorrei dire che Joan Cusack ha fatto un lavoro straordinario nei panni di Jessie. È stato un onore scrivere per lei”. “Toy Story 5” uscirà nelle sale il 19 giugno.