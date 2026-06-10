Home > Spettacoli > È Morta Patrizia Caselli, l’attrice e conduttrice tv aveva 65 anni

Nel 2024 aveva annunciato di avere un tumore al terzo stadio. In passato è stata legata sentimentalmente a Bettino Craxi

Lutto nel mondo dello spettacolo. E’ morta all’età di 65 anni Patrizia Caselli, attrice, conduttrice e cantante attiva dagli anni ’70 fino agli anni ’90. Nel 2024 in una intervista al ‘Corriere della Sera’ aveva annunciato di avere un tumore al terzo stadio.

Patrizia Caselli, il legame con Craxi e la carriera nel mondo dello spettacolo

Caselli ha abbandonato il mondo dello spettacolo nel 1994, rompendo un contratto con la Rai, per seguire ad Hammamet Bettino Craxi, a cui è stata legata sentimentalmente per nove anni, fino alla sua morte. In precedenza ha avuto una relazione tra il 1979 e il 1987 con l’attore Walter Chiari.

Nei primi anni ottanta ha inciso anche alcuni 45 giri come cantante e ha lavorato anche in teatro, nello spettacolo ‘Hai mai provato con l’acqua calda?’, con Chiari e Ivana Monti e con Domenico Modugno nella riedizione della commedia ‘Mi è caduta una ragazza nel piatto’. Ha debuttato in Rai nel 1987 nel varietà estivo di Rai2 ‘Bella d’estate’, sempre al fianco di Walter Chiari, successivamente ha fatto parte del cast di ‘Chi tiriamo in ballo?’, sempre su Rai2, condotto da Gigi Sabani.