Emanuele Filiberto, appello a Mattarella: “Che le spoglie dei miei nonni possano tornare in Italia”

Emanuele Filiberto si appella a Mattarella con una richiesta: far tornare in Italia le spoglie dei nonni Umberto II e Maria José, gli ultimi re d’Italia. L’erede dei Savoia lo ha fatto in un’intervista al Giornale. E il ritorno in terra natia non è l’unica richiesta avanzata: il principe chiede che i due trovino riposo nel Pantheon, che accoglie i corpi degli altri re d’Italia.

“Dopo 80 anni da quell’esilio attraverso Il Giornale rivolgo il mio appello molto sentito al Presidente della Repubblica Mattarella: che consenta che le spoglie di Umberto II e di Maria José possano tornare in Italia e riposare al Pantheon, dove ci sono già i primi due re d’Italia e la regina Margherita. Spero che il tempo della serenità sia arrivato”.

A 80 anni dal primo voto delle donne in Italia, Emanuele Filiberto ricorda la nonna come anticonformista e il nonno come colui che per primo firmò il decreto che permise alle donne di andare alle urne. Ci tiene alla memoria, l’erede dei Savoia: “Ritengo – dichiara sempre nell’intervista al Giornale – che non si possa mettere un bollino rosso su tutti quegli 85 anni a causa del tragico ventennio fascista, che io ho sempre condannato con totale fermezza. Spero che ora l’Italia sia abbastanza matura per riconoscere questa eredità e non cancelli, né dimentichi, la memoria del passato”.

Emanuele Filiberto di Savoia, chi è ‘il principe’

Natalia Titova, Emanuele Filiberto

Foto: Stefano Colarieti / LaPresse

Erede reale in un’Italia repubblicana, Emanuele Filiberto si è reinventato personaggio televisivo, ballerino, cantante, personaggio politico, sempre cavalcando l’onda del suo titolo: ‘il principe‘. Salito alla ribalta negli anni ’90, ospite ogni domenica del programma – allora condotto da Fabio Fazio – Quelli che il calcio. Da allora la sua carriera televisiva è stata tanto originale quanto variegata: da Ballando con le stelle nel 2009 – con un ritorno nell’edizione speciale del 2025 – alla partecipazione all’Isola dei famosi due anni dopo, passando per un Festival di Sanremo nel 2010, insieme a Pupo ed al tenore Luca Canonici, con la canzone Italia amore mio. Tra una trasmissione e l’altra, nel 2005 tenta la carriera politica fondando un suo movimento, Valori e Futuro , con cui si candida alla Camera dei Deputati nel 2008 senza però essere eletto.