Morta a 75 anni Zeudi Araya: fu un’icona del cinema erotico degli anni ’70

Lutto nel mondo del cinema. E’ morta all’età di 75 anni Zeudi Araya, attrice e produttrice cinematografica. Nata in Eritrea nel 1951 e naturalizzata italiana, è stata una delle attrici più note del cinema erotico italiano degli anni Settanta grazie a film come ‘La ragazza dalla pelle di luna‘, ‘La ragazza fuoristrada‘ e ‘Il corpo‘.

“Ci lascia un’attrice che ha rappresentato una stagione del cinema popolare italiano. Zeudi Araya ha contribuito al successo di opere appartenenti al filone erotico, che rappresentò uno dei fenomeni cinematografici degli anni Settanta – ha dichiarato in una nota il sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni – Diva capace di reinventarsi produttrice e custode di una memoria preziosa, ha attraversato decenni di storia del nostro schermo lasciando un segno che va ben oltre la leggenda del sex symbol”.