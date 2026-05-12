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martedì 12 maggio 2026

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Cannes 2026, l'arrivo della giuria internazionale sul red carpet

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Atmosfera da grande cinema sulla Croisette per l’arrivo della giuria del Festival di Cannes 2026. I membri della giuria hanno sfilato sul red carpet tra saluti ai fan, sorrisi e scatti ufficiali prima della cerimonia di apertura del festival. A guidare la giuria è il regista sudcoreano Park Chan-wook, affiancato da grandi nomi del cinema internazionale come Demi Moore, Chloé Zhao e Stellan Skarsgård. Presenti anche l’attrice irlandese Ruth Negga, la regista belga Laura Wandel, il regista cileno Diego Céspedes, l’attore ivoriano Isaach de Bankolé e lo sceneggiatore Paul Laverty. La giuria assegnerà la Palma d’Oro al termine del festival, in programma fino al 23 maggio.