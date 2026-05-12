Cannes 2026, Demi Moore sull'IA: "Non potrà mai sostituire la vera fonte dell'arte"

Demi Moore è fiduciosa sull’uso dell’intelligenza artificiale nell’arte. L’attrice, membro della giuria del Festival di Cannes 2026, ha affermato durante la conferenza stampa del 12 maggio, che ciò che l’intelligenza artificiale non potrà mai sostituire “è la vera fonte dell’arte, che non risiede nel materiale. Proviene dall’anima. Proviene dallo spirito di ognuno di noi qui presenti, da ognuno di noi che crea ogni giorno, e che non potrà mai essere ricreato attraverso qualcosa di puramente tecnico”.