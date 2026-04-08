Fiorello e il ritorno su Rai1: “Un doc su Baudo? Non ne so niente”

Fiorello torna dalla pausa pasquale smentendo un suo ritorno in prima serata su Rai1. Nel corso della puntata odierna de ‘La Pennicanza’, su Rai Radio2, lo showman commenta la notizia sui giornali: “Ho letto che il 7 giugno tornerò in prima serata su Rai1. Dicono che farò da filo conduttore a un documentario su Pippo Baudo… ma io non so niente!”.

L’ironia su Raffaella Fico e Claudia Conte

Fiorello continua commentando le ultime notizie: “Ce ne siamo andati ed è successo di tutto: Raffaella Fico si è lasciata con Armando Izzo. Dobbiamo farcene una ragione. La signora Conte ha risposto alle critiche sul caso Piantedosi dicendo: ‘È il curriculum che parla per me’”. Il monito dello showman: “Ci vuole esperienza, altrimenti è normale che arrivati a una certa età si perda la testa!”. Il coreografo Luca Tommassini, presente in studio, fa tappa da Fiorello prima di volare a Berlino per la prima del film ‘Michael’, dove è invitato insieme a tutti i ballerini che hanno ballato con Michael Jackson.

Spazio poi alla satira sportivo-cinematografica con una finta telefonata ad Aurelio De Laurentiis: “Buongiorno, abbiamo vinto. Siamo secondi in classifica. Antonio Conte è un grande allenatore, senza il suo supporto il Napoli non potrebbe raggiungere questi livelli! Credo che la sua presenza in panchina sia essenziale. Il contratto? lo sblocco subito: con quello che risparmio sul suo stipendio ci faccio due film e una serie!!”.

Il finto collegamento con Mattarella

Non manca il collegamento con il Quirinale, con l’improbabile Sergio Mattarella: “Cosa devo dire di quell’uomo? Di quell’essere con una posizione tricologica imbarazzante? Qualcuno lo fermi. Ieri doveva distruggere una civiltà, stamattina era nel giardino della Casa Bianca ad annaffiare le begonie. La soluzione? È prendere l’aereo presidenziale, atterrare lì davanti, scendere con calma, stilare un piano preciso e poi dargli una testata sotto l’occipitale sinistro, minacciandolo di fargli vedere tutti i David di Donatello. Viva l’Italia, viva la pace nel mondo… e viva le soluzioni drastiche”. Fiorello conclude la puntata con una nota ironica sul nostro Paese: “Chiudiamo con una bella notizia: l’Italia è uno dei paesi più longevi di tutti. Rai1 ringrazia!”.