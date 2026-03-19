Fiorello intervista Kimi Antonelli a 'La Pennicanza': "Da Hamilton i complimenti più belli"

Durante la puntata di giovedi de ‘La Pennicanza’, Fiorello ha intervistato un ospite davvero speciale: Kimi Antonelli, reduce dalla sua prima vittoria in carriera in Formula 1. Il pilota bolognese ripercorre le emozioni di domenica: “Il momento più teso? La partenza, ma anche gli ultimi giri sembrano sempre i più lunghi del mondo. I complimenti che non mi aspettavo? Quelli di Lewis (Hamilton, ndr), era davvero stracontento per me”. Poi, due parole anche per l’amico Jannik Sinner: “Più forte lui al volante o io a tennis? Il mio rovescio è pessimo, il dritto più o meno c’è… però so che Jannik si allena anche in go-kart. Vederlo prima o poi su una F1? Difficile, ma in una biposto si potrebbe fare un giro”. In chiusura, un pronostico sul derby europeo Roma-Bologna: “Spero nella vittoria del Bologna… dico 1-0 per noi, ma che vinca il migliore”.

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