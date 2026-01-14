Sanremo 2026, Fedez-Masini e Elettra Lamborghini favoriti sui social

A un mese e mezzo dal 76° Festival di Sanremo scatta la corsa al totovincitore, tra previsioni e commenti su cui spesso pesano i gusti musicali e l’eterna diatriba tra vecchia guardia e nuove tendenze del panorama italiano. Vero è che le fanbase online sono diventate ormai determinanti nelle scelte del pubblico da casa, a volte sovvertendo i giudizi arrivati dalla sala stampa (non senza polemiche di sorta). E che dunque i social stiano diventando progressivamente sempre più decisivi nel capire quale sarà il nome che Carlo Conti leggerà nella notte del prossimo 28 febbraio.

Verso Sanremo 2026: Fedez-Masini i più seguiti sui social

Se contassero solo le nuove piattaforme non ci sarebbe storia con Fedez-Masini certi della vittoria. Il rapper (giunto terzo nel 2025) da solo conta 13,3 milioni di follower su Instagram che sommati ai 185mila del cantautore toscano portano il totale a sfiorare quota 13,5 milioni, cui vanno aggiunti gli oltre 2 milioni e 500 che seguono i due artisti sui rispettivi canali Youtube. Vero è che Fedez è ormai diventato un personaggio pubblico a tuttotondo, tra apparizioni tv, presenza online, podcast e così via.

Secondo posto per Elettra Lamborghini

E che dunque parte del suo seguito social sia il frutto non necessariamente della sua carriera musicale. Ma il suo è comunque un dato che va considerato, anche perché sproporzionato rispetto a quello degli altri Big. Come Elettra Lamborghini, seconda in assoluto con 6,9 milioni di follower (e 1,35 milioni di iscritti su Youtube) e quindi, lato social, principale competitor di Fedez-Masini.

J-AX sul podio seguito da Luchè

Si arriva poi a J-AX, mentore dello stesso Fedez, che conta 2,7 milioni di seguaci su Instagram e 1,13 milioni di utenti su Youtube. Un altro rapper occupa la quarta posizione, si tratta di Luchè con 1,5 milioni su Instagram e 484mila su Youtube, mentre il quinto posto è di Arisa (1,3 milioni su Instagram ma appena 98.900 su Youtube). Tra i giovanissimi occhio all’accoppiata Lda e Aka 7even che insieme valgono oltre 1 milione e 100mila follower Instagram.

Si scende poi sotto il milione, Levante (920mila seguaci) e Tommaso Paradiso (853mila), uno dei più attesi esordienti sul palco dell’Ariston. Nella lista di Carlo Conti non mancano gli evergreen, che si affideranno alla fanbase storica più di quella online. Non male Francesco Renga con i suoi 618mila follower, meno bene Raf (138mila) e Patty Pravo. Nel mezzo ci sono i vari Serena Brancale (750mila), Ermal Meta (622mila), Enrico Nigiotti (568mila), Nayt (554mila), Sal Da Vinci (511mila) e Mara Sattei (412mila).

Contassero i social per la classifica finale del Festival i meno quotati sarebbero la coppia Maria Antonietta e Colombre (51mila follower totali su Instagram) ed Eddie Brock (42.700). E poi i bookmakers con le loro quote. Le ultime diffuse da Agipro dopo la pubblicazione della lista dei 30 vedevano tra i favoriti Fedez-Masini (ancora loro) e Paradiso. Ma il Festival sa regalare anche sorprese. Non ci sarà che da attendere.