Londra, Kim Kardashian presenta la sua nuova serie tv "All's Fair"

La campagna pubblicitaria di Kim Kardashian per la sua nuova serie TV “All’s Fair” continua con una tappa a Londra. Kardashian è stata raggiunta sul tappeto rosso dalla madre Kris Jenner e dalle co-protagoniste Niecy Nash-Betts, Naomi Watts, Teyana Taylor e Sarah Paulson. Il cast ha riso e posato per i fotografi prima dell’uscita della serie. Glenn Close, anche lei protagonista della serie, non era presente. “All’s Fair” debutterà il 4 novembre su Hulu negli Stati Uniti e su Disney+ a livello internazionale.