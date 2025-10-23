Accesso Archivi

giovedì 23 ottobre 2025

Londra, Kim Kardashian presenta la sua nuova serie tv "All's Fair"

La campagna pubblicitaria di Kim Kardashian per la sua nuova serie TV “All’s Fair” continua con una tappa a Londra. Kardashian è stata raggiunta sul tappeto rosso dalla madre Kris Jenner e dalle co-protagoniste Niecy Nash-Betts, Naomi Watts, Teyana Taylor e Sarah Paulson. Il cast ha riso e posato per i fotografi prima dell’uscita della serie. Glenn Close, anche lei protagonista della serie, non era presente. “All’s Fair” debutterà il 4 novembre su Hulu negli Stati Uniti e su Disney+ a livello internazionale.