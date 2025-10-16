Diana Del Bufalo, a tutto Disney con ‘Tra Sogni e Desideri’

Dopo il debutto a Napoli e le date sold out a Milano, Bari, Roma e Padova, torna in tour Tra sogni e desideri, uno show sensazionale che porta in scena la magia della musica dal vivo.Le più belle colonne sonore della Disney interpretate da Diana Del Bufalo, la voce narrante di Francesco Pannofino, l’orchestra Filarmonica di Benevento diretta dal Maestro Marco Attura, vocalensemble di dieci elementi degli ANIMEniacs Corp e la partecipazione di talentuosi performer, animeranno e comporranno il palco Del grande show de Tra sogni e desideri. Un viaggio straordinario, lungo oltre cento anni, adatto a tutta la famiglia per ripercorrere le fiabe che hanno segnato la nostra vita. Due ore in cui si attraverseranno le più belle melodie di sempre, quelle che hanno fatto sognare intere generazioni.Un percorso di fiabe e leggende per rivivere quelle storie che hanno popolato e animato da sempre il nostro immaginario. Nuovi ed imperdibili appuntamenti in tour nei teatri italiani, abbracceranno il pubblico in un’esplosione di colori ed emozioni dal vivo, grazie agli artisti e le loro voci potenti. Aperte le vendite delle nuove date Del tour per la stagione 2025/2026: Montecatini 17 dicembre 2025, Nuovo Teatro Verdi, Padova 20 dicembre 2025, Gran Teatro Geox Milano 22 dicembre 2025, Teatro Arcimboldi Brescia 3 gennaio 2026, Teatro Clerici Torino 5 gennaio 2026, Teatro Colosseo Bari 10 gennaio 2026, Teatro Team Roma 12 gennaio 2026 Auditorium Conciliazione.