Usa, Bill Nye riceve una stella sulla Hollywood Walk of Fame

Bill Nye ha ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Conosciuto come “Bill Nye the Science Guy” per il suo programma televisivo vincitore di un Emmy con lo stesso nome, andato in onda dal 1993 al 1999, Nye era circondato da amici e familiari durante la cerimonia di lunedì.

“Per una generazione di studenti cresciuti nel sistema scolastico pubblico, che forse pensavano che la scuola non facesse per loro, Bill era il raggio di sole delle nostre giornate. Quando portavano fuori la TV con il carrello, sapevamo che era ora. Ma Bill non insegnava solo scienze, insegnava a una generazione di studenti di ogni estrazione sociale a esplorare, scoprire, creare e anche a fare domande”, ha detto durante la cerimonia Jaylen Brown, quattro volte All-Star dell’NBA e guardia dei Boston Celtics.