martedì 23 settembre 2025

Cirque du soleil, nel 2026 ritorno in Italia con ‘Ovo’

LaPresse
Lo show al Palazzo dello Sport di Roma dal 2 al 5 Aprile 2026 e alla Choruslife Arena di Bergamo dal 9 al 12 Aprile

Cirque du soleil torna in Italia nel 2026 con ‘Ovo’ a Roma e Bergamo. Lo spettacolo farà tappa al Palazzo dello Sport di Roma dal 2 al 5 Aprile 2026 e alla Choruslife Arena di Bergamo dal 9 al 12 Aprile 2026. Dopo diversi mesi di lavoro, il team di ‘Ovo’ presenterà la nuova versione dello spettacolo: scenografia e costumi rivisitati, nuovi numeri acrobatici, personaggi originali e musica reinventata. ‘Ovo’ stupirà con la sua colonia di insetti, che riunisce 53 acrobati e musicisti in uno show che delizia grandi e piccoli.

Come acquistare i biglietti

A partire dalle ore 11:00 di martedì 23 settembre i biglietti per OVO saranno disponibili online esclusivamente per i soci del Club Cirque su www.cirqueclub.com. A partire dalle ore 11:00 di giovedì 25 settembre, i biglietti saranno disponibili in prevendita per gli utenti iscritti a My Live Nation. La vendita generale dei biglietti sarà aperta alle ore 12:00 di venerdì 26 settembre su su livenation.it e www.cirquedusoleil.com/OVO

