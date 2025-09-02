Rocco Tanica escluso da Festival Terre Tagliamento: “Offese a giurista Francesca Albanese”

Rocco Tanica è stato escluso dal Festival Terre Tagliamento per quelle che l’organizzazione ha definito “esternazioni volgari e offensive” nei confronti della relatrice speciale Onu per i diritti umani nei Territori palestinesi occupati. L’artista avrebbe definito la giurista Francesca Albanese con espressioni ritenute offensive e “antisemite” sui propri canali social. La giurista è da tempo al centro di dibattiti accesi per le sue prese di posizione sulla questione israelo-palestinese. L’esclusione di Rocco Tanica assume valore non soltanto organizzativo ma anche simbolico in un contenitore culturale attento ai temi del dialogo, dell’inclusione e della coesione sociale. Al momento, Rocco Tanica non ha diffuso dichiarazioni ufficiali in merito alla decisione né ha replicato al comunicato della rassegna.

Il post della discordia

In un post su X di qualche tempo fa, Tanica aveva infatti scritto, riferendosi ad Albanese: “Francesca è solo una compagna antisemita che sbaglia”.

Il comunicato degli organizzatori

Nella nota che ha comunicato l’esclusione di Tanica si legge: “La comunità di San Vito al Tagliamento e l’organizzazione del Festival Terre Tagliamento intendono ribadire con chiarezza i valori che da sempre ci contraddistinguono: rispetto, inclusione, difesa dei diritti umani e della dignità delle persone. In coerenza con questi principi, abbiamo ritenuto doveroso recedere dall’impegno con l’artista Rocco Tanica, originariamente previsto per la serata conclusiva del Festival a San Vito. Le recenti esternazioni social dell’artista, volgari e offensive nei confronti di Francesca Albanese – giurista italiana di altissimo profilo e attuale Relatrice Speciale Onu per i diritti umani nei Territori Palestinesi Occupati – sono incompatibili con la tradizione democratica e civile della nostra comunità”.