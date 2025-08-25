Marco Santin della Gialappa’s litiga con uno spettatore: “7 ottobre e Hamas tutte cazzate”



“Il 7 ottobre e Hamas sono tutte cazzate”. Con queste parole che Marco Santin, volto storico della Gialappa’s Band, ha scatenato un’accesa polemica durante la serata conclusiva del festival “Cabaret Amoremio”, andata in scena lo scorso 1° agosto nella cittadina marchigiana. Il comico è intervenuto con un lungo discorso sul conflitto israelo-palestinese, culminato in una frase che ha suscitato indignazione e reazioni veementi da parte di uno spettatore tra le fila del pubblico.



Il botta e risposta dal palco



Dalla platea, infatti, non sono arrivati solo applausi. “Ma che cazzo dici? Oh scemo, ma cosa dici che il 7 ottobre e Hamas è una cazzata?”, ha urlato uno spettatore contrariato. Santin ha replicato: “Sei andato a studiare bene? Tu pensi che sia partito tutto dal 7 ottobre?”, ottenendo in risposta un deciso “ma certamente”.

Da lì, il confronto è degenerato in un botta e risposta dai toni accesi. “Certamente no, vai a studiare. Dal 1946 che viene massacrato il popolo palestinese. Vai a studiare invece di insultare la gente, perché io scemo non te l’ho detto”, ha ribattuto Santin. Lo spettatore ha insistito: “Tu prendi solo le fonti di Hamas, con gli amici tuoi. Questa è una serata di cabaret, non sono venuto qui per sentire il pippone tuo”. A quel punto, il comico ha chiuso la discussione con sarcasmo: “Ti ridò io i soldi del biglietto, senza problemi”.