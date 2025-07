Il testo della canzone dice: "Abbiamo bisogno l’uno dell’altro / Crediamo l’uno nell’altro"

"La grande guerra è finita", questo uno dei titoli apparsi sugli schermi del palco del Principality Stadium di Cardiff, in Galles, dove gli Oasis sono tornati a suonare insieme dopo un'attesa durata 16 anni. Dopo la canzone d'apertura, 'Hello', Noel e Liam Gallagher hanno cantato insieme 'Acquiesce': una scelta anche in questo caso non figlia del caso, visto che nel ritornello Noel canta 'We need each other / We believe in one another', 'Abbiamo bisogno l'uno dell'altro / Crediamo l'uno nell'altro'.

