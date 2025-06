La presentatrice racconta la storia di quando i due si sono conosciuti

Rita Dalla Chiesa ricorda il suo ex marito Fabrizio Frizzi, scomparso nel 2018 all’età di 60 anni, e racconta la commovente storia di quando si sono conosciuti. “Noi ci siamo conosciuti un anno prima che cominciasse ‘Pane e marmellata’ (il programma che i due hanno condotto insieme dal 1985 al 1986, ndr). Io facevo un’altra trasmissione. Fu molto presente e anche un po’ pressante, però era un ragazzo divertente. Pieno di riccioli, col borsello sempre di traverso, la Vespa: avevo dieci anni di più e non lo avrei mai pensato, ma siamo stati insieme 16 anni“, ha raccontato Dalla Chiesa, ospite di ‘La Volta Buona’ su Rai1. “I dieci anni di differenza mi spaventavano, perché avevo già vissuto delle cose molto importanti nella mia vita e nella mia famiglia, molto dolorose. Non pensavo che lui potesse capire, però lui mi ha salvata con la sua allegria, con la sua simpatia, col suo modo di essere. Probabilmente la mia rete di salvataggio è stata lui”, ha proseguito Dalla Chiesa.

“Fabrizio mi ha salvata”.

Con la voce rotta dall’emozione, @ritadallachiesa condivide uno dei ricordi più intensi del suo legame con Fabrizio Frizzi. Un momento che racconta tutto l’amore, la forza e la dolcezza di un uomo indimenticabile #LVB pic.twitter.com/jPbwdiqLUj — La Volta Buona (@voltabuonarai) June 16, 2025

