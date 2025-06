I dimostranti pro pal da giorni sono all'esterno della Camera dei Deputati

Anche l’attrice e regista Anna Foglietta ha preso parte al presidio permanente che da giorni stanzia all’esterno della Camera dei Deputati. La presenza degli artisti è particolarmente importante, in quanto “siamo moltiplicatori di voci” e grazie a questo “possiamo fare una vera e seria sensibilizzazione” ha dichiarato l’attrice e regista. “Quello che sta succedendo a Gaza non è neanche più definibile. Non esiste un aggettivo per descrivere quello che sta subendo il popolo di Gaza. Parliamo di una pulizia etnica, un vero e proprio genocidio. Bambini che muoiono ogni giorno sotto i bombardamenti, per malnutrizione, per mancanza di norme igieniche basilari. Cosa dovrebbe fare la politica? Innanzitutto non rinnovare il memorandum con Israele e interrompere ogni forma di rapporto di scambio commerciale con Israele. Il suo governo è assolutamente responsabile di una pulizia etnica. Va detto chiaramente”, ha concluso Anna Foglietta.

