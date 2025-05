Devyn Labella: "Costretta a girare scena di violenza sessuale"

La stuntwoman Devyn LaBella ha denunciato Kevin Costner sostenendo di essere stata costretta a girare una scena di violenza sessuale non prevista dalla sceneggiatura senza il dovuto preavviso, il relativo consenso e la presenza obbligatoria del responsabile dell’intimità. Lo riporta Fox News.

Kevin Costner citato i giudizio davanti alla Corte superiore della California

Costner è stato citato i giudizio davanti alla Corte superiore della California per la contea di Los Angeles assieme alle sue società di produzione per molestie e discriminazione sessuale, creazione di un ambiente di lavoro ostile e ritorsione derivante da un presunto incidente sul set avvenuto nel maggio 2023. In una dichiarazione rilasciata a Fox News Digital, l’avvocato di Costner, Marty Singer, ha negato categoricamente le accuse mosse al suo cliente, affermando che le affermazioni di LaBella “non hanno assolutamente alcun fondamento”.

Kevin Costner denunciato, la scena sul set di ‘Horizon: An American Saga – Chapter 2’

Il fatto è avvenuto sul set di ‘Horizon: An American Saga – Chapter 2’, che vede Costner nel ruolo di regista. Nel sequel LaBella è la principale controfigura di Ella Hunt, che interpreta Juliette Chesney, tra i personaggi principali di ‘Horizon’, saga western composta da quattro film scritta, prodotta e diretta da Costner, che ne è anche il protagonista.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata