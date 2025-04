La visita nella comunità per la cura delle dipendenze fondata ad Amelia nel 1963

“La forza delle persone che abbiamo incontrato, il loro desiderio di cambiare vita e di riscattarsi, è qualcosa che commuove profondamente”. Così Ofelia Passaponti, Miss Italia 2024, commenta la visita che nei giorni scorsi ha compiuto, con la Patron Patrizia Mirigliani, alla Comunità Incontro Onlus, fondata nel 1963 da don Pierino Gelmini ad Amelia, in Umbria, per la cura delle dipendenze.

La patron Mirigliani e Miss Italia sono state accolte con grande calore dalla comunità, ed in particolare da Giampaolo Nicolasi, capostruttura dell’Incontro, ritenuto senza alcun dubbio il degno successore di don Pierino. Patrizia e Ofelia sono state poi ospiti di una conversazione con i ragazzi nel teatro della struttura.

“In un luogo immerso nella meravigliosa Valle della Speranza – ha raccontato Ofelia Passaponti – ho respirato un’aria di rinascita e coraggio che mi ha lasciato un segno indelebile. La bellezza autentica di questi luoghi, così pieni di luce, natura e silenzio, ha un potere straordinario: ispira chiunque li visiti a ritrovare se stesso, a credere in una seconda possibilità, a immaginare un futuro diverso”.

Nell’incontro con gli ospiti della comunità “ho compreso quanto sia fondamentale il valore dell’aiuto reciproco – ha aggiunto Miss Italia – nessuno può farcela da solo. È attraverso il sostegno, l’ascolto e la condivisione che ognuno trova la forza di affrontare il proprio cammino. In ogni gesto, in ogni parola, ho visto quanto sia importante sentirsi parte di una comunità che non giudica, ma tende la mano”. “Porterò sempre con me – ha concluso – questa giornata e la testimonianza di quanto sia potente l’unione tra l’anima delle persone e la meraviglia della natura”.La giornata poi si è sviluppata e conclusa con una visita della comunità e con il ‘Rito del Cerchio’ nel quale i ragazzi quotidianamente ricevono le mansioni da svolgere all’interno della struttura.

