Il comico britannico per la prima volta in Italia all'Unipol Forum

Ricky Gervais arriva per la prima volta in Italia con una data unica giovedì 24 luglio 2025 all’Unipol Forum di Milano. Il celebre comico britannico annuncia il suo atteso debutto nel nostro Paese con il tour mondiale Mortality. Lo show avrà inizio alle ore 19:30 in punto.

Come acquistare i biglietti

I biglietti per questa storica prima volta in Italia saranno disponibili dalle ore 10 di giovedì 17 aprile 2025 sui circuiti ufficiali Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket. Biglietti disponibili in esclusiva per gli iscritti alla Comcerto Family e My Live Nation dalle ore 10 di mercoledì 16 aprile.

La prima volta in una arena

Non solo si tratta del primo spettacolo di sempre di Gervais in Italia, ma anche di un evento che segna una svolta per la stand-up comedy internazionale: per la prima volta uno spettacolo di questo genere non si terrà in un teatro, ma in una vera e propria arena, a dimostrazione del grande successo del comico e della grande richiesta da parte del pubblico.

Chi è Ricky Gervais

Ricky Gervais, nato il 25 giugno 1961 a Reading, è uno dei comici più influenti e controversi della scena internazionale. Creatore della serie The Office, ha trovato il successo con il suo umorismo tagliente in serie come Extras, Derek e After Life. Con il suo stile inconfondibile, provocatorio e senza filtri, ha fatto la storia dei Golden Globe come uno dei presentatori più irriverenti di sempre.

Mortality è un monologo che affronta con il suo tipico sarcasmo temi come la vita, la morte e l’ipocrisia della società contemporanea. Lo show ha già registrato sold out nelle principali città europee e americane.

Per chi volesse prepararsi all’evento, sono disponibili su Netflix i suoi spettacoli di stand-up comedy più celebri: Humanity (2018) – Il ritorno alla stand-up dopo sette anni, con un monologo che smonta la cultura del politicamente corretto; SuperNature (2022) – Uno show che esplora il soprannaturale, la scienza e il concetto di offesa nel mondo moderno; Armageddon (2024) – L’ultimo speciale rilasciato, in cui Gervais affronta con la sua solita ironia argomenti come la moralità, la religione e la fine del mondo.

Il suo monologo ai Golden Globes

Tra le tante performance di Gervais si ricorda anche il suo irriverente monologo di apertura in occasione della cerimonia del 2020 dei Golden Globes, un discorso di quasi dieci minuti che fece particolarmente scalpore.

“Potreste guardare tutta in una volta l’intera prima stagione di After Life anziché guardare questa cerimonia -disse tra l’altro Gervais in un passaggio di quel monologo-. Una serie su un uomo che vuole uccidersi dopo che la moglie è morta di cancro. E sarebbe comunque più divertente di tutto questo”. Poi, il riferimento a Jeffrey Epstein, morto suicida in carcere dopo la condanna per abusi sessuali e traffico internazionale di minori. “Spoiler alert: la serie è stata rinnovata per un’altra stagione, quindi l’uomo non si è davvero ucciso. Proprio come Jeffrey Epstein. So che era vostra amico, ma non mi interessa”. Il monologo fece molto discutere e in seguito Gervais disse che non sarebbe più tornato ai Globes. Promessa finora mantenuta.

