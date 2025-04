Disponibile da oggi sulle principali piattaforme

In un’epoca in cui i confini tra lavoro e vocazione si fanno sempre più sfumati, Humangest sceglie di rivolgersi alle nuove generazioni parlando la loro lingua, attraverso le voci che ascoltano ogni giorno: quelle degli artisti più seguiti e apprezzati della scena rap italiana. Nasce così ‘Street Mindset’, il podcast prodotto da De Rua Agency e sponsorizzato da Humangest, pensato per ispirare chi sogna un futuro costruito con determinazione, passione e voglia di mettersi in gioco.

Il podcast, disponibile da oggi sulle principali piattaforme (come Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e YouTube) è condotto Rico Mendossa – al secolo Gabriele Stazzone Manazza, rapper italiano, classe ’89 – e The Purista – all’anagrafe Gianluca Sacco, giornalista e appassionato di rap. Ospite della prima puntata, che sarà pubblicata alle ore 18:00, il rapper italiano Vegas Jones, nato come Matteo Privitera, autore dell’album Primetime, con oltre 700.000 ascoltatori mensili e 400.000 follower su Instagram.

Con questo progetto, Humangest conferma la propria capacità di innovare la comunicazione nel mondo del lavoro, scegliendo un registro originale e autentico, capace di connettersi davvero con i giovani candidati e lavoratori. ‘Street Mindset’ unisce due mondi che sembrano lontani, ma che in realtà condividono lo stesso DNA: talento, tenacia, resilienza e una fame inesauribile di futuro.

Attraverso le storie di artisti che hanno cominciato dal basso, il podcast racconta – in 10 episodi – i percorsi di crescita fatti di sogni coltivati a tarda notte e lavori portati avanti alla luce del giorno. Percorsi in cui la musica non è solo espressione, ma anche un esercizio quotidiano di disciplina e visione. Proprio come accade nella vita professionale di tanti giovani che cercano la loro occasione: lavoratori, creativi, sognatori, tutti in equilibrio tra ciò che fanno e ciò che aspirano a diventare.

Con Street Mindset, Humangest non si limita a sostenere il talento: sceglie di accompagnarlo, di valorizzarlo e di amplificarne la voce. Il podcast diventa così uno strumento di ascolto, un atto di vicinanza e un messaggio potente rivolto a chi ogni giorno si confronta con la sfida di costruire il proprio domani. Perché si parte sempre da qualche parte. E con il giusto mindset, si può arrivare lontano.

