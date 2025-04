Dal trionfo a Miss Italia nel 2008 alla 75esima edizione del Festival di Sanremo, in mezzo tv e cinema

Ex miss Italia, modella, attrice e conduttrice, Miriam Leone compie i suoi primi intensi 40 anni. Nata a Catania il 14 aprile 1985 è cresciuta ad Acireale. Iscritta all’Università di Lettere a Catania ha lasciato gli studi per intraprendere la carriera dello spettacolo.

La vittoria a Miss Italia nel 2008

Nel 2008 partecipa e vince il concorso di Miss Italia dopo essere stata inizialmente eliminata e poi ripescata. La prima grande occasione nel mondo dello spettacolo arriva l’anno successivo: diventa il volto di “Unomattina Estate” su Rai 1 e subito conquista il pubblico. Sul piccolo schermo inizia ad interpretare alcuni ruoli in alcune fiction di successo. Nel 2011 è nel cast di “Distretto di Polizia“. Nel 2015 è tra le protagoniste di 1992, serie tv ambientata nella Milano di Tangentopoli in cui interpreta Veronica Castello, aspirante showgirl pronta a tutto pur di entrare nello showbiz. Panni che vestirà anche nei sequel 1993 e 1994.

I primi ruoli al cinema, Le Iene e Diabolik

Prova con successo l’avventura anche sul grande schermo. Tra il 2015 e il 2016 la Leone è sul set di tre pellicole cinematografiche: “In guerra per amore” di Pif, “Fai bei sogni” di Marco Bellocchio e “Un paese quasi perfetto” di Massimo Gaudioso. Nel 2016 è nel cast de “Le Iene” assieme a Geppi Cucciari e Fabio Volo.

Un crescendo di ruoli sempre più importanti che la porta, nel 2021, a interpretare Eva Kant nel film “Diabolik” diretto dai Manetti Bros. Nel 2022 riceve il Nastro d’Argento come Miglior attrice per la commedia ‘Corro da te’, al fianco di Pierfrancesco Favino mentre quest’anno è la protagonista della serie “Miss Fallaci” interpretando la celebre giornalista.

Miriam Leone a Sanremo come co-conduttrice

L’attrice e showgirl è stato protagonista della 75esima edizione del Festival di Sanremo al fianco di Carlo Conti come co-conduttrice della terza serata assieme a Katia Follesa ed Elettra Lamborghini.

Vita privata, chi è il marito di Miriam Leone

Molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata, Miriam Leone ha avuto una storia di circa quattro anni con Davide Dileo, meglio conosciuto come Boosta, tastierista dei Subsonica, interrotta quando l’attrice aveva poco più di trentanni.

Dopo un periodo da single in cui le sono state affibbiate relazioni mai confermate, nel 2019 inizia una relazione con Paolo Carullo, manager siciliano con cui convola a nozze il 18 settembre 2021 a Scicli, in Sicilia, in una cerimonia privata. Il 29 dicembre 2023, nasce il loro primo figlio, Orlando.

