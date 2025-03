Simpatico siparietto di Francesca Fialdini durante la sua intervista nella redazione di LaPresse. La giornalista e conduttrice televisiva ha scherzato in merito a una sua possibile co-conduzione per il prossimo Sanremo 2026. Prima l’appello lanciato, tra le risate, a Carlo Conti poi il dubbio più importante: “Devi co-condurre e c’è la Juventus che gioca alla stessa ora, che fai?”, le chiedono facendo riferimento alla sua celebre fede bianconera: “Penso che andrei sul palco di Sanremo con lo schermo poggiato sul palmo del mano per vedere in diretta la partita!”, risponde Fialdini, che poi pensa subito alla rivalità con lo stesso Conti: “Se ci fosse ancora Carlo a condurre però la vedo brutta, perché lui è proprio sfegatato per la Fiorentina!”, scherza ancora la giornalista Rai.

