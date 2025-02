Lutto nel mondo del cinema. La donna è stata trovata priva di sensi nella sua abitazione di Manhattan

Lutto nel mondo del cinema. E’ morta a 39 anni Michelle Trachtenberg, attrice nota per il suo ruolo in ‘Gossip Girl‘ e ‘Buffy l’Ammazzavampiri’. La donna è stata trovata priva di sensi nella sua abitazione di Manhattan ed è stata dichiarata morta sul posto dai paramedici. Non si sospetta al momento alcun coinvolgimento criminale. Il medico legale sta indagando la causa della morte. Trachtenberg aveva ottenuto la sua prima parte da giovanissima, a dieci anni, in ‘Harriet, la spia’, prima di affermarsi nel 2000 entrando nel cast di ‘Buffy‘ nei panni di Dawn Summers, la sorella minore della protagonista interpretata da Sarah Michelle Gellar.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata