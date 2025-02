Tutto in black invece Fedez, Lucio Corsi con il viso truccato e un top in tulle sormontato da un coprispalle giallo

Dal nero di Giorgia al total white di Tony Effe: tutti i look della prima serata del Festival di Sanremo. In total black, invece Fedez. Lucio Corsi con il viso truccato e un top in tulle sormontato da un coprispalle giallo. Un accattivante rosso invece per l’apprezzatissima Rose Villain.

