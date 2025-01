Emozione lunedì a Radio2 Social Club su Rai Radio2, con un’inedita performance di Luca Marinelli. L’attore, ospite ai microfoni di Luca Barbarossa e con Ema Stokholma, accompagnato dalla Social Band, si è esibito sulle note di ‘The Ghost of Tom Joad’, l’inno all’America dei diseredati con cui Bruce Springsteen aprì nel 1996 il 46° Festival di Sanremo. “Quella sera misero i sottotitoli per far arrivare il testo”, ha raccontato Marinelli.

“E mi ricordo il me bambino davanti alla TV, di più o meno dieci anni all’epoca, avere questo momento trascendentale. Allora non sapevo chi fosse Bruce Springsteen, ma il testo mi arrivò come un fuoco che mi riscaldava. Lo trovo un eroe del sociale attraverso la sua arte, perché quando l’arte è portata a certi livelli altissimi, è anche un gesto politico”, ha commentato l’attore, ospite del programma insieme a Stefano Bises, sceneggiatore di M-Il Figlio del Secolo, la nuova serie di cui l’attore è protagonista nei panni di Benito Mussolini.

