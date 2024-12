Sound check, controllo luci e bonifica dell’area. Il Circo Massimo si prepara ad aprire i cancelli per il concerto di Capodanno della Capitale. I fan più sfegatati di Gabry Ponte, Boy George, Pfm e Orchestracca sono pronti ai cancelli già dalle 19 per un concerto che aprirà le danze di fine anno alle 21:30 per accompagnare romani e non solo alla mezzanotte. Sono previste migliaia di persone in quello che si annuncia comunque come un grande concerto di Capodanno nonostante le polemiche per il ritiro dell’invito da parte di Roma Capitale a Tony Effe e la conseguente rinuncia per solidarietà al rapper di Mahmood e Mara Sattei. Sono centinaia gli addetti alla sicurezza e agli impianti tecnici per uno spettacolo dalle enormi dimensioni come solo i concerti al Circo Massimo sanno regalare.

