(LaPresse) Lo spettacolo del Vertigo Christmas Festival andrà in scena per l’intero periodo natalizio fino all’Epifania con gli artisti laureati e diplomati presso l’Accademia Cirko Vertigo, la prima università di circo contemporaneo in Italia. Gli artisti provenienti da tutto il mondo: Italia, Portogallo, Croazia, Brasile, Messico si troveranno sul palco per la kermesse, condotta dall’attore Ivan Ieri, che nelle sue prime repliche ha già fatto registrare il tutto esaurito. Lo show, alla sua prima edizione sul territorio monregalese, è organizzata dal Centro nazionale di produzione blucinQue Nice, in collaborazione con Fondazione Cirko Vertigo e Fondazione Piemonte dal Vivo a Mondovì, in provincia di Cuneo, presso lo Chapiteu Nice, appositamente allestito in Piazzale Giardini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata