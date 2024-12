Per la cantante ravennate un primo fondamentale incontro fu quello con Corrado nel 1976 a 'Domenica In', il successo fu clamoroso

Dora Moroni compie 70 anni. Dopo diversi concorsi canori, per la cantante ravennate un primo fondamentale incontro fu quello con Corrado, che le propose di essere la sua valletta nella prima edizione di ‘Domenica In’. Era il 1976, il successo fu clamoroso, con Dora che diventa così l’amica degli italiani, più di 20 milioni di telespettatori. Viene confermata anche per l’edizione seguente. Presenta e partecipa anche al Festival di Sanremo nel 1978 con una canzone scritta da Donatella Rettore, ‘Ora’ e successivamente incide il suo primo album che porta anche le firme di Cristiano Malgioglio e Franco Simone. Proprio nell’estate di quell’anno, il 13 luglio, Dora e Corrado di rientro da una serata a Civitavecchia sono vittime di un incidente automobilistico alle porte di Roma. Per Dora cambia la vita. Il coma, poi la ripresa lenta grazie alle attenzioni di sua mamma Martina. Ma non riprenderà del tutto l’uso della parola nonostante anni di riabilitazione.

“Dora ora vive da sola, serena, ma con qualche difficoltà fisica a Ravenna”, racconta l’amico di sempre, il noto press agent Angelo Perrone che conobbe Dora proprio all‘ospedale San Giovanni di Roma dove fu ricoverata dopo l’incidente e che da allora non l’ha mai abbandonata. “Il figlio avuto con il cantante Christian da cui poi si è separata, Alfredo, vive negli States. Forse il mondo dello spettacolo le sarebbe dovuto stare più vicino. L’unica è stata Mara Venier che nel 2007 la rivolle proprio nella trasmissione che l’ha lanciata”.

