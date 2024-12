La video intervista a Giancarlo Lucariello, uno dei maestri della musica italiana. Produttore dei Pooh dal 1970 al 1976, periodo in cui ci furono i successi di ‘Parsifal’, ‘Tanta voglia di lei’, ‘Pensiero’, ma anche del brano ‘Acquarello’ cantato da Toquinho. Lucariello è alla guida di un nuovo progetto, di cui è ideatore e produttore, tenuto per vent’anni in un cassetto: l’album ‘Un mondo in cui credere’, ‘Romanze senza tempo’ interpretate da Luca Notari.

