L’arte può non solo raccontare storie, ma anche stimolare cambiamenti culturali e sociali

Dopo il debutto all’81ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, il cortometraggio Mille Ponti compie un ulteriore passo di rilievo: la presentazione ufficiale nella Sala Nassirya del Senato della Repubblica, su iniziativa dell’On. Valentina Grippo, Vicepresidente della Commissione Cultura, scienza e istruzione della Camera dei Deputati.

L’evento rappresenta un punto di svolta per l’opera, che intreccia la forza del cinema con l’urgenza di sensibilizzare su temi centrali quali l’inclusione e l’accessibilità. Portare questa storia nella sede istituzionale simbolo della democrazia italiana conferisce al messaggio di ‘Mille Ponti’ una dimensione universale: un invito a superare ogni barriera, fisica o simbolica, per costruire una società più equa e consapevole.

“La presentazione di Mille Ponti al Senato è un’occasione per riflettere insieme su temi fondamentali come l’inclusione e l’accessibilità, attraverso il linguaggio universale del cinema – sottolinea l’On. Grippo. L’arte può non solo raccontare storie, ma anche stimolare cambiamenti culturali e sociali. Sono orgogliosa di sostenere questa iniziativa e di contribuire a portare all’attenzione delle istituzioni l’importanza di abbattere le barriere, non solo fisiche ma anche culturali, per costruire una società più giusta e accessibile per tutti. Una città accessibile non è solo un diritto, ma il fondamento di una comunità aperta e solidale. Questo evento è un’occasione per riflettere e agire insieme, affinché nessuno rimanga escluso dai nostri spazi pubblici”.

Un viaggio tra cinema, emozioni e valori universali Diretto da Nicolò Novek, Mille Ponti è una storia di amore e resilienza ambientata tra le bellezze di Venezia, una città che incanta e, al contempo, sfida. Al centro della narrazione, una carrozzina diventa metafora di un cammino verso la conquista di spazi, sogni e diritti, ricordandoci quanto le barriere architettoniche siano un riflesso di quelle sociali e culturali.

“WowProduction si impegna a produrre opere che non siano solo intrattenimento, ma anche strumenti di riflessione. Vogliamo investire su cortometraggi che affrontino temi sociali importanti – dichiara Nicolò Mazzurco, Founder di WowProduction – convinti che il cinema possa essere una leva di cambiamento. Mille Ponti ne è un esempio concreto: un’opera capace di emozionare e di avviare dialoghi su argomenti cruciali come l’inclusione”.

“Portare Mille Ponti in un contesto istituzionale come il Senato ci permette di amplificare il nostro messaggio: connettere persone, comunità e realtà diverse – aggiunge Nicolò Novek, regista di Mille Ponti – È un onore e una responsabilità che ci incoraggia a continuare su questa strada”.

