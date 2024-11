Capitanati da Emanuel Ceruti, attore comico e tiktoker da 1 milione di followers sui social

Vico Alleria, il collettivo di comici fondato da Emanuel Ceruti e Peppe Ventura, che impazza sulla rete con milioni di click, approda al Teatro Augusteo di Napoli il prossimo 6 e 7 Dicembre con il nuovo spettacolo ‘Buco’. Un doppio e imperdibile appuntamento all’insegna del buon umore e tutto da ridere, già sold out nella prima data, che si preannuncia davvero esilarante. I Vico Alleria, sono un collettivo di comici composto da quattro uomini e tre donne che si distinguono per un approccio fresco e diretto, mirato ad alleggerire con un sorriso la vita di ognuno di noi. I temi trattati spaziano dalla quotidianità alle sfide contemporanee, con uno sguardo particolare alle situazioni comuni che intrecciano ironia e realtà sociale. Fra i principali temi trattati dal collettivo troviamo infatti le differenze generazionali, i paradossi dell’ambito lavorativo, temi sociali e attuali come cambiamento climatico, pandemia, tecnologia, approfondimenti riflessivi e umoristici che vengono sempre trattati con una lente generazionale ad hoc. Con la loro ironia e leggerezza sono in grado di abbracciare differenti pubblici, dalla generazione zeta ai millenials fino agli over 44. La loro è una bella storia di rivalsa che mescola sapientemente differenti generi, dalla commedia dell’arte sino ad abbracciare i nuovi linguaggi della comicità. Capitanati da Emanuel Ceruti, attore comico e tiktoker da 1 milione di followers complessivi sui social, e Peppe Ventura, attore comico da oltre 400 mila followers, Vico alleria saranno in grado di trasportarci nel loro mondo con quel sapore unico e inimitabile che è nel loro stile, scanzonato e appassionato, ma sempre attuale e generazionale.

