Lunedi 11 Novembre, è uscito in digitale ‘Sandcastle‘, il quarto disco in studio dei Mardi Gras, per la storica etichetta Underground Symphony. Un album energico intenso e molto evocativo. Il gruppo romano attivo da più di 20 anni sulla scena italiana ed internazionale ci conduce in un viaggio introspettivo ricco di tensioni emotive che mette in luce le fragilità dell’uomo e le sue insicurezze, ma al tempo stesso ne esalta la forza e la bellezza. Mardi Gras è una band fuori dagli schemi, schietta, sincera mai banale che, con metafore pungenti ed evocative, in questo album tocca tematiche esistenziali, sociali prendendo posizione su tutto ciò che non gli piace come il bullismo, la violenza e il narcisismo dilagante.

