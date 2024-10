Il regista premiato alla Festa del Cinema di Roma

(LaPresse) – “Il mio film è un film di speranza, di pace, della comprensione e dell’intolleranza. Parlo di ottimismo, è l’unico messaggio che posso dare”. Lo dice a LaPresse Eran Riklis, appena premiato come miglior film alla Festa del Cinema di Roma il suo ‘Leggere Lolita a Teheran’. Una occasione anche per parlare con Riklis, di origine israeliana, di quanto sta accadendo nel suo paese: “Rispetto al mio governo dico che l’Iran va contro Israele, Israele va contro l’Iran e l’Iran va contro Israele, è un ciclo davvero folle che non ha alcun senso e che per me deve finire”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata