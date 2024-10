Il nuovo programma alle 7.15 su Rai2

Ad Andrea Perroni, Carolina Di Domenico e Gianluca Semprini, conduttori del nuovo programma Binario2, iniziato oggi alle 7.15 su Rai2 dalla Stazione Tiburtina, ha fatto arrivare il suo in bocca al lupo anche Fiorello: “Ma come fate a svegliarvi così presto, io un programma così alla mattina non lo farei mai!”. https://www.raiplay.it/programmi/binario2

