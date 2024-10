L'attrice ha parlato a margine della presentazione del progetto promosso dall'Istituto Luce

Claudia Gerini ha parlato a margine della presentazione del progetto promosso dall’Istituto Luce ‘100 di questi anni’, un film a episodi, presentato nella sezione “Free Style” e diretto da Andreozzi, Bruno, Gerini, Leo, Mazzoleni, Papaleo e Sibilia. “L’Italia che ho scoperto negli archivi dell’istituto Luce è una Italia ingenua, quasi adolescenziale rispetto ad oggi – spiega Gerini – Per fortuna si è evoluta, soprattutto per la donna, era considerata un accessorio che doveva sacrificarsi per la famiglia, annullandosi”. “È importante ricordarselo ed è importante questo progetto dell’Istituto Luce. Rispetto a prima sicuramente è una società la nostra migliorata. Rispetto agli anni ’50 qualcosa è cambiato, non tutto ovviamente, il patriarcato ha radici profondissime e per sradicarlo totalmente ci vorranno almeno altri vent’anni”, ha concluso Gerini.

