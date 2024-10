La conduttrice e opinionista: "Vivere qui è diventato impossibile"

Le hanno sollevato l’auto e si sono portati via le gomme. E’ la disavventura capitata ad Alba Parietti, che ha denunciato il furto sui suoi canali social pubblicando le foto della sua vettura senza gli pneumatici. “Questa notte me e altre persone tra Basiglio Milano 3 hanno trovato le macchine in questa condizione. Parlare di sorpresa in realtà è un errore – lo sfogo della showgirl affidato a Instagram – Rubano continuamente tutto, borsette, scippi continui, aggressioni a donne, omicidi motivati da futili motivi o peggio la pazzia. Vivere a Milano e nel suo hinterland è diventato impossibile. Posso considerarmi fortunata, in fondo cosa sono quattro ruote di una macchina, contro la possibilità di prendermi una coltellata al cuore e morire a 24 anni su un autobus mentre torno dal lavoro alle due di notte? Vivere qui è diventata una roulette russa. Viviamo nel terrore e lo dico con cognizione di causa”. Alba Parietti si è poi rivolta direttamente alle istituzioni. “Se questo Stato non garantisce la sicurezza, la salute, l’istruzione è uno Stato che ha fallito – ha concluso – Come cittadina mi vergogno, di non avere più nemmeno il coraggio di augurarmi di diventare nonna perché consegnare un mondo così a una persona a cui vuoi bene è vivere nel terrore”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata