Il musicista è stato raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco mentre stava portando fuori il suo cane a Las Vegas

Jake E. Lee, ex chitarrista di Ozzy Osbourne, è in ospedale dopo essere stato ferito in una sparatoria a Las Vegas mentre stava portando fuori il suo cane. La polizia di Las Vegas ha reso noto che il musicista è stato raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco intorno alle 2:40 di martedì ed è stato portato in ospedale per cure. Non è stato effettuato alcun arresto e il dipartimento di polizia ha dichiarato che sono in corso le indagini sulla sparatoria, avvenuta in un quartiere a circa 10 miglia a sud della Strip. Un rappresentante di Lee ha confermato l’episodio in un comunicato, aggiungendo che Lee era cosciente e “si prevede che si riprenda completamente”. “Poiché l’incidente è sotto indagine della polizia, non verranno rilasciati ulteriori commenti. Lee e la sua famiglia apprezzano il rispetto della loro privacy in questo momento”, si legge nel comunicato.

Jake E. Lee non è in pericolo di vita

“Per grazia di Dio, nessun organo importante è stato colpito, è completamente reattivo e si prevede che si riprenderà completamente”, ha detto all’Associated Press Tim Heyne, manager della rock band di Lee, i Red Dragon Cartel. Nato a Norfolk, Virginia, e cresciuto a San Diego, il 67enne Lee ha suonato la chitarra in diverse band della scena glam metal del Sunset Strip di Los Angeles negli anni ’80, inclusa una prima versione dei Ratt. Si unì alla band di Ozzy Osbourne nel 1982 e vi rimase fino al 1987, suonando in album tra cui “Bark at the Moon” del 1983. Successivamente ha suonato nella band metal Badlands e ha pubblicato un paio di album solisti. Recentemente ha guidato i Red Dragon Cartel.

