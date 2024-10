Nuove denunce presentate in forma anonima da due donne e quattro uomini: sono oltre 100 le presunte vittime di molestie e abusi

Nuova ondata di accuse nei confronti di Sean ‘Diddy’ Combs, noto anche come Puff Daddy, di aver violentato uomini e donne e molestato un ragazzo di 16 anni. Lunedì sono state presentate almeno sei cause legali contro il magnate dell’hip-hop presso la corte federale di Manhattan. Sono state presentate in forma anonima da due donne e quattro uomini. Le accuse fanno parte di quello che i loro avvocati dicono essere un gruppo di oltre 100 presunte vittime che sono in procinto di intraprendere un’azione legale contro Combs in seguito al suo arresto per reati sessuali il mese scorso. Combs si è dichiarato non colpevole nel suo caso penale.

Sotto accusa ci sono i party organizzati negli anni da Puff Daddy, a cui hanno preso parte negli anni tantissime star e big del mondo dello spettacolo americano. Gli abusi che vengono denunciati avrebbero avuto luogo principalmente durante feste che si sono tenute a New York, in California e in Florida dove alle persone sarebbero stati offerti drink con aggiunta di droghe.

