Le 15 ragazze si contenderanno la corona di più bella d'Italia il prossimo 22 settembre a Porto San Giorgio

Si è chiusa a Numana l’ultima selezione per le 15 ragazze che parteciperanno alla finalissima di Miss Italia 2024 in programma il 22 settembre a Porto San Giorgio. Arrivate nelle Marche in 40 provenienti da tutte le Regioni d’Italia, le miss sono state scelte dopo una settimana di corsi e workshop con focus sulla prevenzione della violenza con esponenti delle forze dell’ordine, approfondimenti su nutrigenetica e benessere mentale, e colloqui con gli psicologi.

Una vera novità nel lungo cammino di Miss Italia, fortemente voluto da Patrizia Mirigliani: “Le ragazze hanno preso ciò che abbiamo proposto come materie innovative che fino ad oggi non si sono mai tenute in scuole di formazione per le giovani ragazze. Qui uno si aspetta ci sia solo trucco e parrucco ma ci sono invece racconti di esperienze di vita. Facciamo che la bellezza si racconti, non ostacoliamo la bellezza soprattutto se è così sfaccettata, così importante e piena di contenuti e valori”, ha dichiarato Mirigliani. “La vera novità è dare alle nostre ragazze la consapevolezza di se stesse che è poi la vera bellezza perché quando una ragazza si sente forte perché si sta misurando con la vita e con i valori della vita e li apprende, è sicuramente una ragazza vincente e quindi più bella”, ha concluso la patron di Miss Italia.

