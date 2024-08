Tra gli ospiti Luca Ravenna, Saverio Tommasi e Giuseppe Civati, Lucio Corsi e i Selton

Prenderà il via il 15 agosto e durerà quattro giorni, fino al 18, l’ottava edizione del We Reading Festival: letture inedite, spettacoli, talk e concerti all’alba, nella suggestiva cornice di Santarcangelo di Romagna. Il Festival rappresenta il momento centrale del network We Reading, progetto culturale unico nel suo genere diffuso in tutta Italia con eventi di lettura non convenzionali tra Milano, Roma, Bologna, Torino e altre città. Vedrà tanti protagonisti del panorama culturale italiano reinventarsi per uno spettacolo, portando in scena testi e autori da loro scelti e amati. Ospiti speciali di questa edizione lo stand-up comedian Luca Ravenna, il giornalista Saverio Tommasi con Giuseppe Civati, la direttrice di Vogue Italia Francesca Ragazzi, mentre i concerti vedranno sul palco il cantautore Lucio Corsi e la band brasiliana Selton per un suggestivo concerto all’alba. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito su prenotazione fino a esaurimento posti. Sul sito di We Reading sono disponibili le informazioni su prenotazioni e programma.

