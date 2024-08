L'attore è intervenuto al ciclo di salotti all’aperto condotto da Simona Ventura e Giovanni Terzi

“Ugo per mesi si è dovuto nascondere dai giornalisti dopo la burla comparsa sulle pagine dei più importanti giornali nazionali in cui si diceva ‘Tognazzi è il capo delle BR’. Tormentato per giorni fuori da casa disse ai giornalisti ‘rivendico il diritto alla cazzata‘ e forse lo direbbe anche oggi”. Così Ricky Tognazzi, ospite della seconda serata de ‘La Terrazza delle Dolce Vita‘, il ciclo di salotti all’aperto condotto da Simona Ventura e Giovanni Terzi nella splendida cornice del Grand Hotel di Rimini.

Tognazzi si è preso una pausa dal film che sta girando a Palermo per inaugurare la mostra alla residenza del Grand Hotel di Rimini su Ugo Tognazzi: ‘Ugo di noi – 100+2 anni di Ugo Tognazzi‘. Attualmente Tognazzi è impegnato in un film su Francesca Morvillo, una delle prime magistrate donne, moglie di Giovanni Falcone, “nella speranza che un domani non sia più ricordata solo come la moglie di Falcone, ma proprio come Francesca Morvillo”.

