Suo il merito di aver contribuito a sviluppare il rhythm and blues urbano in stile Chicago

La leggenda del blues britannico John Mayall è morto all’età di 90 anni. La sua band, i Bluesbreakers, è stata una palestra per Eric Clapton, Mick Fleetwood e molte altre superstar. La morte, avvenuta nella sua casa in California, è stata annunciata tramite la sua pagina Instagram. “I problemi di salute che hanno costretto John a porre fine alla sua epica carriera di tournée hanno finalmente portato alla pace uno dei più grandi guerrieri della strada di questo mondo”, si legge nel post. A John viene attribuito il merito di aver contribuito a sviluppare il rhythm and blues urbano, in stile Chicago, che ha avuto un ruolo importante nella rinascita del blues alla fine degli anni sessanta. Mayall è stato selezionato per la classe 2024 della Rock & Roll Hall of Fame e il suo album del 1966 “Blues Breakers With Eric Clapton” è considerato uno dei migliori album di blues britannico.

