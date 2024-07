Il rapper era stato ricoverato nei giorni scorsi al Policlinico di Milano per une emorragia interna

“È con grande rammarico che mi trovo costretto ad annullare le tre date previste per sabato”. Lo scrive Fedez, ricoverato nei giorni scorsi al Policlinico di Milano per une emorragia interna, in una story su Instagram. “Ho bisogno di riposo e di recuperare un po’ le forze”, ha aggiunto il cantante, tornato a casa nella giornata di ieri.

