Il suo “C’è ancora domani” premiato come Film dell’anno

“Una cosa bellissima. Siamo qui a festeggiare ma ho anche avuto la possibilità di girare per l’Europa e per il mondo. Abbiamo anche vinto il festival di Sidney ma non sono potuta andare perché avevo solo 24 ore e non avevo il tempo materiale di arrivare. Però poter vedere come hanno reagito le platee di tanti paesi così lontani da noi, come hanno compreso e empatizzato con un tema duro come la violenza”. Così Paola Cortellesi premiata al MAXXI di Roma con il Nastro d’Argento al Film dell’anno “C’è ancora domani”. “È un problema molto diffuso, la politica può fare di più. Sono state inasprite le pene, va bene inasprire le pene ma serve educazione al rispetto e all’affettività a scuola. Dobbiamo crescere una generazione di ragazze che possano uscire di casa sentendosi libere” ha aggiunto l’attrice e regista.

