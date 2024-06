L'attrice di 'Mare fuori': "Scrivere è difficile ma catartico"

Valentina Romani suggella un anno ricchissimo e di grande consolidamento come attrice (è l’interprete di Naditza di “Mare Fuori”), debuttando come scrittrice con il romanzo ‘Guarda che è vero‘ (Rizzoli). La storia di Ellen, 24enne che per vivere fa un po’ di tutto, aspettando di capire che cosa vuole fare da grande. “Scrivere è molto difficile ma sa essere anche catartico, ha un potere meraviglioso che è quello di farti conoscere meglio, per forza di cose sei quasi obbligato a rimettere in ordine i tuoi pensieri”, ha dichiarato l’attrice-scrittrice romana a LaPresse. Si divide tra diversi set e impegni (sta girando contemporaneamente due nuovi progetti) e sarà protagonista tutto l’anno con la serie Netflix ‘Tutto Chiede Salvezza 2’. “Ciò che mi ha spinto a scrivere il mio primo romanzo, è la necessità di voler dire qualcosa”, ha aggiunto.

